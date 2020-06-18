我國都市土地使用強度較高，高層建築密集，影響周圍居民的日照取得，為強化保障日照權，內政部於2017年12月21日增修「建築技術規則」建築設計施工編，並給予緩衝實施時間，訂於今年7月1日施行。

內政部表示，修法後冬至日照陰影規定，由原僅限其建築基地位於住宅區者，修正為鄰近住宅區或商業區的建築基地都應檢討日照陰影。

7月1日新法上路後，新建或增建建築物高度超過21公尺部分，應檢討其建築物所造成的日照陰影，使鄰近住宅區或商業區的基地，於冬至日有1小時以上的有效日照，並依據氣象條件模擬分析、土地利用效率及實務案例統計分析，明定建築物日照陰影的檢討方式。

此外，也考量都市計畫商業區允許高密度利用的特性，訂定得免予檢討的態樣，避免影響商業型建築物的土地利用效率。同時提高建築物居室窗戶或開口不得計入採光面積的範圍，提升室內採光效能。

內政部強調，本次冬至日照陰影檢討，對於特殊基地條件或東西向狹長街屋的建築物影響較大，尤其對於早期都市計畫地區執行危險老舊建築物重建時，確實容易有窒礙難行之情形，經過內政部針對相關案例分析後，於今年5月28日邀集各地方政府開會討論，如地方政府在都市計畫、土地使用管制及都市設計相關規定，已有相當於日照檢討之高度及密度(例如：院落、退縮、鄰棟間隔等)管制作為，因屬於建築管理的上位管理事項，應優先適用都市計畫位階的相關管理規定，免再依建築技術規則檢討冬至日照，而且不需要再報核定，立即可行。

另外，如果地方政府仍認為因應當地發展特色及地方特殊環境需求，需要另訂檢討方式規定時，也可以自行訂定後報內政部核定。

(中時 )