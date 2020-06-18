娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！燒臘店美艷闆娘遭小三反殺炸屍；伊能靜二婚小哈利說這句；張魁女兒擦地淚崩；袁詠儀昔戀已婚男張智霖霸氣護妻。中時電子報娛樂為您追下去。

香港恐怖電影《人肉叉燒包》令人難以忘懷，沒想到殘忍情節竟真實上演，那就是在香港發生的燒臘店美艷闆娘炸屍案。資深媒體人丁學偉在節目上講述這樁分屍刑案，分店負責人錢女與本店老闆偷情被老闆娘發現，不滿遭驅趕，反殺正宮，還將她的屍體做成叉燒、脆皮豬，賣給不知情的客人食用。

伊能靜2015年梅開二度和小10歲大陸男星秦昊結婚，育有一女小米粒，婚後生活幸福美滿，近日夫妻倆和秦昊媽媽一起上陸綜《婆婆和媽媽》，一家和樂互動圈粉不少，不過她也吐露當初兒子得知她戀愛後的心聲，「其實我心裡是不接受的」。

資深藝人張魁女兒張幼楒（娃娃），日前在節目透露老公婚後變個樣，因為他還沒準備好走入婚姻，兩人更因此吵了快2年，她還抓包老公對外宣稱單身，讓她丟了離婚協議書就回娘家，最後雙方都想開了，才沒造成婚姻破碎。

娛樂8點半》演藝圈銀色夫妻袁詠儀和張智霖結婚19年，育有一兒「魔童」，夫妻倆高顏值加逗趣互動一直是網友密切矚目的話題。去年兩人上節目，袁詠儀主動提及過去曾在受訪時承認愛上有婦之夫，她當時認為對過往坦蕩蕩，應不成問題，沒想到害張智霖被牽累，而張智霖當時被問此事，一句話霸氣護妻更可見兩人深厚感情。

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