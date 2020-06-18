唐獎永續發展獎今（18）日頒發給當今最重要靈長類動物學家之一珍古德（Jane Goodall）博士，表彰她在靈長類動物研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，她終身在地球環境保育工作的奉獻，也是世界邁向永續發展推動的基礎。

珍古德在1960年僅26歲時，就憑著對動物的熱愛，接受國際著名人類學家李奇博士的邀請，前往坦尚尼亞投入黑猩猩研究，卻在非洲叢林發現黑猩猩會製造及使用工具，包括捕食猴子、做小工具釣取蟻窩中的白蟻、以手相互請求、輕拍或擁抱等，不同黑猩猩各自有其獨特個性、心智及情感，彼此間會形成永久性的家庭關係，且會彼此交戰，為靈長類動物學門引入全新資訊，震驚科學界，並改寫人類與動物的關係。

里奇博士表示，此一發現破除只有人類才會利用工具的迷思，甚至因而影響到如何定義人類；哈佛大學古爾德博士則認為，珍古德的野外觀察成果是20世紀最偉大的學術成就之一。

珍古德糾正學術界對黑猩猩物種長期以來的許多錯誤認識，並以她具備的學識協助指導美國國家衛生院，終止對黑猩猩的侵入性研究，防止虐待且給予合理的生存空間，並有步驟地在黑猩猩退休時將牠們安置於聯邦的庇護所，為關鍵性的重大改變。

原計劃黑猩猩的田野調查研究做5年就回家，但她卻走了60年未曾停歇，是地球上追蹤時間最長的動物研究。1977年成立國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute），全球30多個地區設有辦公室，其中於1998年在台灣設立辦公室，推動全球野生動物保育和環境教育。

1986年她出席美國芝加哥一場有關黑猩猩的研討會，瞭解到全球黑猩猩棲息地遭嚴重破壞，迫使她挺身而出，成為生態保育和環境教育的積極行動者。

珍古德即使高齡86歲，一年平均仍有高達三百天到世界各地，陳述黑猩猩及地球環境所面臨的危機，呼籲人類採取行動。即使今年受到新冠疫情影響，她仍持續工作，促進永續與友善環境的行動。

1991年珍古德投身環境教育和公益事業，推動「根與芽」國際環境教育計畫(Jane Goodalls Roots & Shoots Program)，目前超過65個國家參與，輔導成立10,000多個根與芽小組，計畫旨在幫助年輕人以不同觀點思考，了解如何以更具永續性的方式生活，培養下一代成為具環境意識的公民，守護地球。

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