中國國務院副總理劉鶴18日在陸家嘴論壇上發表書面致詞。他在致詞中稱，面對百年不遇的全球突發新冠肺炎疫情，中國在統籌疫情防控和復工復產方面取得重大階段性成果，各類經濟指標已經出現邊際改善，5月份規模以上工業增加值按年增長4.4％，其中製造業增長5.2％，全社會固定資產投資按月提高5.87％，一些消費零售指標也出現積極變化，車市和樓市均在回暖。

他指出，中國仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。

劉鶴又指，穩健的貨幣政策更加靈活適度，從經濟發展實際出發，加強逆周期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」、「六保」工作。

劉鶴提到，風險應對要走在市場曲線前面。在經濟下行壓力和各種不確定條件下，要增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性。他又稱，完全有信心有能力應對任何內外部風險衝擊，實現金融體系穩健運行。

(工商 )