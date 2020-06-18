晶華酒店（2707)今召開股東會，董事長潘思亮表示，晶華本館的餐飲與集團旗下位在外縣市的各品牌飯店住房率，已搭上國旅市場復甦列車開始回溫，預估7、8月即可回到去年同期水準，同時本館宴會生意自第四季開始亦暢旺，僅有本館的住房仍衰退。

晶華股東會並通過2019年第3、4季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元；連同第1、2季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元。

潘思亮低調指出，相較於市場同業，晶華在防疫期間表現的營運績效「還不錯」。除了開辦各項員工教育訓練課程成功爭取政府補助，6個月租金減免亦有7千萬元。

潘思亮表示，台北晶華酒店和所有台北觀光飯店面臨的處境相同，住房率必須等到開放邊境、外客回流才有機會升溫，目前尚無法看清楚台北飯店市場何時能復甦。

潘思亮表示，振興三倍券7月15日上路，加上政府有安心旅遊補助，勢將推升振興國旅市場，為搶攻暑假國旅商機，台北晶華酒店已將飯店定位為「Urban Resort城市度假酒店」，並已郵輪概念設計包裝出「全包式郵輪旅遊度假」住房優惠專案，讓無法出國度假旅遊的國人在飯店就能感受搭郵輪旅遊的體驗。

潘思亮說，台北晶華酒店設計的「All Inclusive全包式郵輪式渡假專案」，就是將「吃、喝、玩、樂、買、學」等郵輪上的體驗，全都包在套裝專案中，客人除可在館內餐廳用餐，更有專為親子家庭設計的各種主題Bar可無盡吃喝，並有不同的教學課程可以參加，同時麗晶精品亦會有結合新品展示的不同促銷活動。潘思亮表示，台北晶華的郵輪度假專案可使用三倍券消費並有安心旅遊補助，等於是政府買單，希望藉此號召更多客人暑假到台北晶華酒店度假。

(工商 )