行政院會後記者會

高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，民進黨中常會一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰。

昨日陳其邁受訪時表示，「我是唯一人選，我準備好了，要跟高雄一起打拚」。今日院會中，陳其邁感謝各部會同仁在這段期間的協助，蘇貞昌則表示在這段期間，與陳其邁累積深厚情感，也回憶新冠肺炎爆發時，陳其邁用公衛背景針對疫情提出示警，才能讓台灣超前部署，在國際上表現亮眼。

據了解，陳其邁競選團隊人事已有初步規劃，明日清晨競選活動就要開跑。

(中時電子報)