直播》陳其邁副閣揆畢業了！補選活動明開跑 11:002020/06/18 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院會後記者會 高雄市長韓國瑜罷免通過後，將在8月15日正式舉行高雄市長補選，民進黨中常會一致通過徵召行政院副院長陳其邁代表民進黨投入選戰。 昨日陳其邁受訪時表示，「我是唯一人選，我準備好了，要跟高雄一起打拚」。今日院會中，陳其邁感謝各部會同仁在這段期間的協助，蘇貞昌則表示在這段期間，與陳其邁累積深厚情感，也回憶新冠肺炎爆發時，陳其邁用公衛背景針對疫情提出示警，才能讓台灣超前部署，在國際上表現亮眼。 據了解，陳其邁競選團隊人事已有初步規劃，明日清晨競選活動就要開跑。 陳其邁補選人事曝光！19日清晨競選活動開跑 (中時電子報) #陳其邁 #開跑 #打拚 #副閣揆 #畢業 #高雄 #補選 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 震撼彈！韓國瑜親信曹桓榮 將領表角逐市長補選 - 政治 韓粉發動罷免5人誰CP值最高？居然是「他」 - 政治 陳致中喊韓市府北漂僅14人返鄉 勞工局終爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。