北市議員徐弘庭11日總質詢，都更中心副執行長洪志生狂領14個月獎金、156萬元，市長柯文哲答詢「人已經跑了」，並允諾政風處、廉政透明委員會都會啟動調查。但徐18日發現，一周過去，完全沒在調查，都發局回覆他尚未離職，直接打臉柯，居然繼續坐領6月乾薪，有包庇之嫌。

徐弘庭指出，洪的績效獎金從2016年9萬元，至2019年就飆升到133萬元，且洪的出國考察行程中，竟還公私不分、帶妻小一同前往，差旅預算年年增加，2018年美國考察行程花了13萬6309元，去年荷蘭考察行程花9萬8082元，相較其他都更員僅約3萬元。

徐表示，洪赴美的11天考察中，完全沒行程說明，出國報告只寫2天及2處的參訪照片，4分之3的篇幅都是照片，且也才薄薄的幾張紙，這究竟是公務考察，還是私人旅遊？都更中心的內部規章顯示，洪的薪資與績效獎金是由執行長、都發局長黃景茂建議，董事長、副市長彭振聲核准，柯卻容許荒謬的失職事件發生。

「柯不是笨蛋就是壞蛋！」徐說，洪5月28日以「個人考量」提出辭呈，本月3日由黃景茂核准，目前卻還在辦理業務移交事宜，尚未離職，政風處及廉政委員會竟還沒啟動調查，且都更中心的監察人是政風處長沈鳳樑及法務局長袁秀慧，若柯再不查辦，他就直接送檢調及監察院。

議員王鴻薇也痛批，市府螺絲掉滿地，洪到底後台有多硬，讓柯、彭、黃這樣包庇，柯現在一直忙於黨務，是在包庇屬下，還是位被蒙蔽的昏君，要求給出交代。

(中時 )