唐獎教育基金會今天公布2020年唐獎永續發展獎得獎人，由現年86歲的珍古德博士獲得，她可得到約新台幣4000萬元獎金，並再得到1000萬元的研究補助經費，共計5000萬元。

唐獎教育基金會永續發展獎召集人、中央研究院院士劉兆漢表示，珍古德博士在靈長類動物研究有開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，加上她終身投入地球環境保育工作，因此今年獲獎。

珍古德博士是國際知名的靈長類動物學家，她最著名的事蹟之一，就是以26年的時間，在非洲坦尚尼亞的岡貝溪國家公園和野生黑猩猩直接接觸，並做了深入的研究。

珍古德女士於1962年進入劍橋大學當博士生，是學校有史以來少數幾位沒有大學文憑而獲准可直接攻讀博士學位的學生，她在1966年取得動物行為學的博士學位，之後仍持續在岡貝地區進行研究。

她觀察並紀錄野外黑猩猩的行為，包括捕食猴子，做小工具釣取蟻窩中的白蟻，以手相互請求、輕拍或擁抱等。這些有關野外黑猩猩個別及群聚行為的開創性發現，為廣泛的進化理論之進一步探討，提供了堅實的基礎，也使珍古德博士當之無愧的成為20世紀最偉大的田野科學家之一。

她1960年有關黑猩猩可製造及使用工具的發現，震驚了科學界，並改寫了人類與動物的關係，里奇博士說，「這一發現，破除了只有人類才會利用工具的迷思，甚至因而影響到如何定義人類」，哈佛大學的古爾德博士認為珍古德博士的野外觀察成果，是「20世紀最偉大的學術成就之一」。

目前國際珍古德協會在全球30多個地區設有辦公室，其中一個就在台灣。珍古德博士非常擔心人類會因環境變遷而受傷害，她曾言「當自然受難，我們也受難，當自然茁壯，我們也茁壯」。

珍古德博士已經86歲，仍維持一年平均三百天到各地拜訪學生，發表演講，陳述黑猩猩及地球環境所面臨的危機，並說明她對人類最終能解決人類自己所製造出的問題有信心的原因。

(中時 )