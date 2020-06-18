根據資策會最新的消費者調查，行動支付在台普及率已達六成。移動共享服務品牌 GoShare 即日起支援 Apple Pay 行動支付，帶給消費者更有感、更便捷的新體驗。 7 月 17 日前騎乘 GoShare 使用 Apple Pay 付款，就能天天抽 AirPods Pro 大禮；台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 付款，額外獲得最高 50% 刷卡金無上限回饋。7 月 1 日至 7 月 17 日，以 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，更享趟趟 $10 元騎乘金回饋。

只需將 GoShare App 更新至 2.4.2 版本，GoShare 用戶即可使用 Face ID 或 Touch ID 一鍵快速付款，享受流暢的日常移動與行動支付服務。GoShare 新事業總監姜家煒表示：「GoShare 透過 AI 技術 3 分鐘完成身分認證、一鍵尋車的推薦功能等創新科技，改寫了城市移動的面貌。我們攜手 Apple Pay，讓好用的服務更好用、好玩的體驗更好玩，讓『共享』不是只有價格，更帶來超乎預期的價值。今年夏天，GoShare 將獻上更多獨一無二的驚喜與樂趣，敬請拭目以待。」

GoShare 祭出 Apple Pay 專屬好康，不限次數，騎越多，享越多！6 月 18 日至 7 月 17 日，只要完成有效騎乘及使用 Apple Pay 付款，每天都有機會把 AirPods Pro 帶回家；台新銀行信用卡全卡友綁定 Apple Pay 付款，首筆就有 50% 刷卡金無上限回饋，之後趟趟賺 20% 刷卡金回饋，7 月 1 日至 7 月 17 日，每趟騎乘還能獲得 $10 元騎乘金好康。

GoShare使用Apple Pay付款的步驟。(GoShare提供／黃慧雯台北傳真)

本次活動優惠如下：(1)活動期間 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，每天累積大於 (含) 2 次有效騎乘，即可抽 AirPods Pro。得獎名單將每天於 GoShare App 活動頁面內揭曉。(2)活動期間只要當週完成有效騎乘並以 Apple Pay 完成付款，每趟騎乘均可獲得 $10 元騎乘金優惠券一張。(3)活動期間使用任一台新銀行信用卡綁定 Apple Pay 支付 GoShare 騎乘費用，首筆獲得 50% 刷卡金，回饋無上限；之後每趟有效騎乘還能賺 20% 刷卡金回饋，每人回饋上限 $200 元。

(科技)