日前遭判當選無效失去桃園市議員工作的劉茂群，遭檢方起訴賄選部分，台灣高等法院維持一審判決，仍判她無罪，檢方不服可上訴，但須符合刑事妥速審判法的規定。

檢方指控，劉女2018年6月指示助理到桃園市八德區陸光四村社區管理委員會，在改選各棟管理委員後，藉由祝賀當選名義，發送每位當選棟委1盒蘋果禮盒，並趁機拜託受領禮盒的棟委在前年底的市議員選舉中支持劉茂群。

民事部分，高院認為劉先前並無在該社區改選棟委後，贈送禮品祝賀前例，卻在選舉投票前半年致贈蘋果禮盒給38位棟委，顯不符一般社會常情及經驗法則。劉的送禮行為已逾越社會相當性，足以認定致贈蘋果禮盒與約定選民為一定投票行為之間具有對價關係，構成選罷法投票行賄，駁回上訴，判她當選無效確定。

刑事部分，桃園地方法院院認為，劉女先前曾贈送水果禮盒，且此次的價值與過去相當，是民主政治、開放社會下的民間社團活動或政治人物的正常生態，劉沒有行賄意圖及犯行，判她無罪，檢不服提上訴，高院駁回。

(中時 )