緯創(3231)今舉行股東會，董事長林憲銘表示，今年新冠疫情對營運的影響，原估7月可回復正常。但現在看起來「V」型反轉並不存在，看法已轉為「U」型，若U的谷底拉太長，可能會變成「L」型。尤其是消費型的產品不確定性高，所以今年是謹慎較去年略好，但不會大好。此外，國際供應鏈和地緣政治改變，各國政府自主經濟的型態崛起，故全球布局會更為重要，所以對國際化人才需求會更為迫切。

針對這次疫情，林憲銘表示，緯創在策略營運的能力，產品科技的要求上，準備是已經到位。

林憲銘表示，對於今年首季景氣，緯創當時是很悲觀的，大陸廠區停工不知何時能復工，1月下旬到3月中，到工率都低於6成，當時非常緊張，每周都召開全球線上會議，做各項因應措施。但值得一提，緯創在因應疫情上的準備是到位的，公司當時在大陸準備了400~500萬個口罩，從不到1元(人民幣，下同)就開始買，一路買到3元，並準備了38天的庫存口罩，甚至還能協助同業。後來，緯創也將大陸模式移到全球各廠區。

林憲銘表示，新冠疫情改變未來生活的提供者，思索新工作模式提前發生，包括NB、伺服器等。此外，緯創也認為醫療產品是趨勢，目前對營收比仍低，希望未來5~10年能開發出一片新藍海；而自駕車也是未來趨勢，緯創有獨資或合資，下半年有成果會再向大家報告。

緯創今股東會也通過授權董事會視市場情況和公司需求，擇時機籌資，以發行普通股不超過250000千股之額度為限。林憲銘表示，該籌資對股權的稀釋不高於8.8%，公司過去幾年每年都會提該增資案，但屬於備而不用，只有在真正需要時才會動用，例如在民國94年及98年辦理增資，因當時正值擴充期。也就是說，緯創於過去10年都是用賺的錢來成長，而不是向股東拿錢。

林憲銘表示，緯創規畫增資主要是配合海外購料，充實營運資金，償還銀行借款或其他因應公司未來發展的資金需求，以強化公司競爭力。

(時報資訊)