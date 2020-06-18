台灣大(3045)今(18)日舉辦股東會，董事長蔡明忠親自主持，會後其更首度針對「電信雙雄」問題首度發聲，他幽默表示，「都被另外兩家欺負、人家說我們不是雄」，但話題一轉，他也呼籲主管機關、政府對於頻譜規劃一定要和防疫一般「超前部署」。

電信三雄從2G戰到5G，自5G首波頻譜競標結束後，遠傳(4904)更直接丟出電信三雄將成兩雄一說，也引爆後續一連串台灣大、遠傳的口水戰，台灣大董事長蔡明忠今日針對此議題，首度回應「都被另外兩家欺負、人家說我們不是雄」!

蔡明忠表示，電信業者對於5G現階段大家都是在爭面子，裡子還是要等大家在整個設備、產品線都完整，通通都可以跟上，尤其是頻譜，絕對不能只靠3.5GHz的高頻，面對在未來只有5G之後，高中低頻都要完整，不只是台灣，全世界電信產業都是如此，故也一直和NCC提出呼籲，一定要「超前部署」，這是一個國家電信發展非常重要的議題，主管機關、政府對於頻譜規劃，應該要5G開台之際，便嚴肅且積極的討論，畢竟頻譜資源是有限，必須要要發揮最大效益，這是非常重要的事情。

(時報資訊)