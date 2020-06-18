工控記憶體廠宇瞻(8271)繼日前發表專利抗硫化伺服器記憶體後，乘勝追擊推出DDR4工規寬溫伺服器記憶體，持續提升伺服器記憶體的環境抵禦力。宇瞻寬溫伺服器記憶體鎖定常面臨嚴苛高低溫環境挑戰的新興伺服器市場，如加固型戶外伺服器與邊緣系統、高效能行動邊緣運算、戶外電信設備如5G RAN應用、桿裝式伺服器等，全力協助客戶提升伺服器設備妥善率。

根據DIGITIMES Research分析，因既有雲端需求將增加，疫情也帶來線上服務需求，業者布建伺服器等基礎設施力道將增強；第2季全球伺服器出貨量可望季增15.8%。近年來AIoT興起，帶動戶外伺服器與邊緣系統臨近資料來源端部署，以提升傳輸、運算效率或節省頻寬；戶外型伺服器應用類型日趨多元，伺服器應用也不僅限於運行於環控設備完善的室內機房。

宇瞻嚴選全工規等級用料，使用原廠工規等級寬溫IC，以區別於市場常見之以商規等級IC篩選製成的次級品。搭配具高度耐插拔、與耐高溫的暫存和被動元件等，提升伺服器記憶體在極端溫度環境下長時間運行的穩定性與可靠度。宇瞻打造的寬溫伺服器記憶體可符合戶外伺服器的環境抵禦力需求，也為室內高階伺服器應用市場如資料中心、金融、醫療與國防等提供最高可靠度的選擇。

(時報資訊)