美股：

1.甲骨文預測本季營收成長停滯，周三股價收跌5.62%，為51.52美元。財測顯示，餐旅業與零售業客戶在新冠肺炎疫情期間推遲軟體採購後，甲骨文的新授權業務收入恐無法重拾成長。甲骨文上季營收年減6%，為104.4億美元，不如市場預估的106.5億美元。經調整後每股盈餘為1.2美元，略高於前一年同期的1.16美元與市場預期的1.15美元。本季（截至8月底）營收預估較前一年同期加減1%；其中值為零成長的預測符合市場預期。本季調整後每股盈餘預估介於84～88美分，其中值亦大致符合市場預期。

2.挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）宣布暫停遊輪服務的時間將延至9月底，部分目的地的航線可能不會在11月前重啟，周三股價應聲下挫8.4%，收在19.20美元。受此拖累，「鑽石公主號」母公司嘉年華遊輪與皇家加勒比郵輪分別大跌6.5%與7.2%。

(時報資訊)