基隆港務分公司推出快速通關系統，於17日經過現場實測，獲交通部長林佳龍讚效能優。（吳康瑋攝）

基隆港務分公司推出快速通關系統，於17日經過現場實測，獲交通部長林佳龍讚效能優。（吳康瑋攝）

基隆港務分公司推出快速通關系統，於17日經過現場實測，獲交通部長林佳龍讚效能優。（吳康瑋攝）

基隆港國際郵輪旅客不斷增加，衍生大量旅客通關需求，港務公司辦理東西岸旅運設施優化。交通部長林佳龍17日至基隆視察東岸旅運設施工程，並現場實測檢驗快速自動通關系統，港務公司指出，放上護照、簡單掃描一下，只要20秒鐘，就能快速通關，系統的效能非常優良、實用，全台民眾都可以享受最快出國的便利。

民眾到只要持本人的護照、簡單掃描一下，僅僅20秒鐘，就能快速通關，港務分公司說，這項系統原本專屬在機場才能看見，而現港務分公司正式引進全台第一台的「郵輪版」自助報到機，以簡單五個步驟，比起過去大排長龍，足足省下95％的時間，未來通關效率將由每小時1200人增加至每小時2760人，大大減少民眾等待的時間。

林佳龍現場試用通關系統，他提醒民眾，必須攜帶自己的護照才能放行通關，若持錯誤的護照試圖闖關，將在第二步驟「按指紋」時，被閘門擋下來，另外，港務公司強調，基隆港逐步往智慧港口邁進，目前旅運中心已引進四大智慧化旅客服務系統，包括亞洲首座雙向本國人及外國人共用之自動通關系統、亞洲海港首座雙向外幣兌換機、自動退稅機及旅客自助報到機，期盼搭配即將落成的東西岸旅客中心，打造成一流智慧郵輪母港。

(中時 )