台灣大(3045)18日召開股東會，董事會蔡明忠會後接受媒體聯訪時表示，台灣發展5G，頻譜不能單靠3.5GHz頻段，以後5G頻譜應該中、低、高頻一起應用，這應該不只台灣、全世界電信產業也都是如此。

蔡明忠說，台灣大一直跟NCC提出5G應超前部署的呼籲 ，3.5GHz頻譜決標後，政府及相關主管機關對於未來台灣的頻譜政策及規畫，應該在5G開台之際，嚴肅討論這個議題，畢竟這與國家電信產業未來發展尤其5G發展相當重要。

蔡明忠說，畢竟頻譜資源有限，如何發揮效益是很重要的 ，之前他一 直疾呼， 5G都要開台了，3G全台網路還有4個，最近都是38度高溫，政府推動綠電面臨非常大的挑戰，過去電信業都說基地台很耗電，這麼高溫下，電信業還要開著冷氣去伺候它(基地台)，台灣有必要存在四條3G網路來提供3G服務嗎?

蔡明忠強調，5G都已經要開始營運了，現在4G時代，大家打電話可能都不是用傳統以手機撥打， 而是用通訊軟體，時代都走到這樣了，基於國家能源政策，政府應正視這個問題，蔡明忠再度呼籲，國內4條3G網路只需要留一條，3G網路應共用平台，這項田政策刻不容緩，就像防疫超前部署一樣， 電信主管機關也應該要有超前部暑的眼光及遠見。

(工商 )