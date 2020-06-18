人民幣兌美元中間價18日報7.0903，較上日7.0873，貶值30個基點。

此外，中國人民銀行表示，為維護半年末流動性平穩，今日展開人民幣（下同）1,200億元逆回購操作，包括500億元7天期和700億元14天期逆回購操作。

(工商 )

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