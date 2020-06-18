中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在美東時間17日應約同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在夏威夷舉行對話。雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題深入交換了意見。

新華社報導，雙方在上述會面充分闡明了各自的立場，認為這是一次建設性的對話。雙方同意採取行動，認真落實兩國元首達成的共識。雙方同意將繼續保持接觸和溝通。這也是疫情爆發後兩國高層官員首次踫面，以緩和兩國緊張關係。

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