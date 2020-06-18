益航（2601）子公司大洋-KY（5907）因新冠肺炎疫情，今年2月在大陸的百貨營收年減幅高達82.83％，5月年減幅已降到27.09％，如果以人民幣計，減幅僅21.51％，只要沒有爆發嚴重的二次疫情，估計全年仍將貢獻母公司不錯的獲利，加上益航海運本業穩定獲利，全年可望轉虧為盈。該公司18日股東會通過配發股票股利1元，現金股利0.3元。

益航今年第一季營收12.15億元，營業利益 4,539.5萬元，稅後虧損2.28億元，EPS-0.36元，子公司大洋虧損1.27億元，益航持股約57％，列了7,239萬元損失，友成汽車租賃虧3千多萬，投資的香港聖馬丁股票等合計有上億金融資產評價損失。

益航董事長郭人豪指出，這次疫情雖然讓大洋損失不少，但也因禍得福，過去一再督促發展的電商業務，這次大力動員，今年3月成立了無界零售事業部，加快數位化轉型，打通APP、微商城、直播與線下門店的資料連通，實現行銷、管理、服務智慧化，讓數位平台成為集團營運的中控室，並配合美團閃購及京東到家合作全城配送到家，目前線上業績約佔整體業績10％，同業僅約3％左右。

大洋擺脫傳統的百貨零售經營模式，蛻變為線上線下融合的新零售商業集團，上周五（12日）公告台灣上市主體中文名稱擬由大洋百貨集團控股股份有限公司更名為大洋商業集團控股股份有限公司，中國重要子公司大洋百貨集團有限公司更名為大洋商業集團有限責任公司。

大洋近幾年第四季佔全年獲利一半，約3億餘元，後市看好；轉投資的友成汽車租賃，前面幾個月配合大陸銀監會因應疫情的政策指導，接受重要客戶友善協商延後每月應收的租金的1/3或一半，影響了2月到5月的營收和盈餘，但自6月起，這些客戶除了正常租金以外，還要分3個月補回之前少收的租金，營收和盈餘就會開始回升。

益航投資的香港聖馬丁股票原已談好出售，因疫情拖延破局，目前估計股價回升就可獲得回沖利益。海運則是益航的中流砥柱，兩艘長約船分別簽下5年與7年約，確保一定獲利，今年已換約的兩艘，簽下的一年期合約都有獲利，近期市場運價大幅回升，後續3艘有機會簽到好價格，今年11月即將交船的卡爾薩型船，一年期日租已經拉高到1.1萬美元，比成本價高出兩千美元，且後市看漲。

(工商 )