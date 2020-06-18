疫情解封，全台瘋媽祖遶境，作為媽祖文化原鄉的雲林縣也推出了「另類媽祖遶境」。縣長張麗善、縣府文觀處長陳璧君為推動此重量級藝文盛事，上中視《改變的起點》節目接受專訪，張麗善推動縣政、知人善任，她笑稱自己是「打著燈籠」才找到時尚達人陳璧君跨界入閣，得來不易。女力發威，憑著一股堅持耐操性格，張麗善短短兩年內就把陳璧君從「鐵打貴婦」磨練成「打鐵女漢」，開創雲林文化觀光產業新局。

雲林縣長張麗善上任後積極推動各項利民經濟政策，她知人善任，大力延攬雲林異地遊子回鄉入閣，時尚達人、號稱鐵打貴婦陳璧君就是深受張麗善號召感動，從時尚圈跨界到公部門擔任公職。推動縣政有如拚命三娘的張麗善笑稱自己是「打著燈籠」才找到陳璧君做為得力助手。憑著一股堅毅耐操性格，短短兩年張麗善把陳璧君從「鐵打貴婦」磨練成「打鐵貴婦」，女力發威，開創雲林文化觀光產業新局，光是去年雲林觀光人數就暴增250萬人次創近年新高。

張麗善上任後積極推動各項利民經濟政策。（中視提供）

媽祖文化深入民間，形成台灣社會特有的宗教文化商圈，身為媽祖文化原鄉的雲林縣也推出了另類媽祖遶境「神工傳藝～北港百年藝鎮巡展」。從雲林出發，接下來到台中、台北巡迴，展覽由聞名國際的葛萊美獎設計大師蕭青陽領軍策展，結合前衛創新的裝置藝術及北港朝天宮、雲林在地國寶藝師們，提供的百年歷史藝術文物壓箱寶，讓民眾有機會更貼身領會媽祖的信仰意涵及宗教美學。《改變的起點》該集於中視綜合台20日周六早上8點首播。

(中時 )