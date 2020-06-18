南投市人王忠義被控殺害雙親詐領保險金案，一審以他殺害母親判無期徒刑，但弒父證據不足判無罪；二審則認定王母是溺斃，改判無罪，殺父部分維持無罪，全案大逆轉。經高分檢上訴，台中高分院更一審今天宣判王忠義無罪。「謝謝法官包容！」到場聽判的王忠義，向法官鞠躬致意。

王忠義在宣判後向媒體表示，他認為全案從「無期徒刑」到「無罪」，起訴檢察官如果沒有道歉，社會大眾會認為一定用無罪推定，他要求檢察官要「道歉」，他並批評檢察官，「要嘛就是職能不足」或「過度本位主義」，明知可能造冤案，還是一意孤行。

王忠義表示，他在最終判決確定後會爭取應有的權利，這對台灣司法界都有幫助，若檢察官發現錯誤後，主動表達道歉，他也不一定要告。至於是否提出國賠，他表示，這是台灣公民及國民應有的權利。

王忠義及陳麗雅夫妻被控因不堪長期照顧腎疾的父親王樹藤，在民國103年5月間，涉嫌強行將王父載離醫院、敲打頭部致死，再棄屍北港溪床；另因經濟窘困，夫妻在同年8月間為年已70歲母親王蔡秀猜投保50萬元後，在10月間帶王母到國姓鄉溪邊抓蝦，王涉嫌趁隙撞擊王母跌落溪，再以雙肘壓頭溺水致死。

一審南投地院認定弒父罪證不足，認為王男弒母，判無期徒刑。二審台中高分院認為，王母是單純落水溺斃，改判無罪。

(中時 )