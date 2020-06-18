屏安醫院行政副院長楊欣正失蹤10天後獲救，送至屏東基督教醫院接受醫療照護，於17日下午進行手術治療目前仍在加護病房觀察中。屏安醫院院長黃文翔也至屏基探視楊，轉述楊的話，當時因搜救隊員經過上方山路，他用盡力量大喊才被發現，因此獲救。

屏基由神經外科主治醫師廖振傑、胸腔外科主任李宗龍、整形外科主任蕭崇聖組成醫療團隊，一起救治楊欣正。廖振傑表示，楊欣正從高處墜落，造成多處外傷及胸腰椎骨折合併脊髓損傷，經醫療團隊評估後於17日下午順利完成手術。

楊術後恢復良好，意識清醒，除傷口疼痛外目前無其他併發症，暫時仍需在加護病房觀察，預計數日後可轉至普通病房，未來仍有相關復健計畫待完成，若恢復順利，預計應能恢復正常行走功能。

他表示，楊因多日未進食，有營養不良狀況，如此會造成免疫系統問題，也影響組織修復能的，因此需要再觀察一段時間，預計將住院2周。

屏安醫院院長黃文翔已是第3次到醫院探視楊，他轉述楊的說法，表示他趟在山谷中時，一直有聽到搜索隊發出的哨聲、鼓聲等，所以他知道一直有人在找他。他也曾試圖發出聲音讓大家知道他的位置，無奈因水聲太大，沒有人聽到。

他因無法動彈，加上所在位置不會有人經過，讓他一度絕望。沒想到搜救隊員蕭添益、洪華駿正好從他上方的山路經過，踩到石頭滾下山，讓他知道上方有人，他用僅剩的力量大喊，終於讓搜救人員看到他，因此幸運獲救。

(中時 )