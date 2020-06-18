裕隆汽車18日舉行股東會，由董事長嚴陳莉蓮主持，雖疫情較為趨緩，她會中仍全程戴口罩。她表示，為因應產業環境的挑戰，並開拓未來發展機會，公司將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工及供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶、創造利基。（鄧博仁攝）

裕隆汽車18日舉行股東會，由董事長嚴陳莉蓮主持，雖疫情較為趨緩，她會中仍全程戴口罩。她表示，為因應產業環境的挑戰，並開拓未來發展機會，公司將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工及供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶、創造利基。（鄧博仁攝）

裕隆汽車18日舉行股東會，由董事長嚴陳莉蓮主持，雖疫情較為趨緩，她會中仍全程戴口罩。她表示，為因應產業環境的挑戰，並開拓未來發展機會，公司將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工及供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶、創造利基。（鄧博仁攝）

(中時 )