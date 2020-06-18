大陸國務院副總理劉鶴18日在上海舉行的第十二屆陸家嘴論壇上發表書面致詞，他指出，大陸仍面臨經濟下行的較大壓力，但情勢正逐步向好的方向轉變，一個以大陸國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展新格局正在形成。

《新浪財經》報導，劉鶴在致詞中表示，面對全球突發的新冠肺炎疫情，大陸全國上下同心協力，在統籌疫情防控和復工複產方面取得重大階段性成果，各項經濟指標已經出現邊際改善。

劉鶴指出，5月大陸規模以上工業增加值較去年同期增長4.4％，其中製造業增長5.2％；全社會固定資產投資較上月提高5.87％，一些消費零售指標也出現積極變化，車市和房市都在回暖，大陸仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以大陸國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成。

劉鶴也提到，穩健的貨幣政策更加靈活適度。從經濟發展實際出發，大陸要加強逆周期調節，堅持總量政策適度，保持流動性合理充裕，促進金融與實體經濟良性循環，全力支持做好「六穩」、「六保」工作。

(旺報 )