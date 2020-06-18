因新冠肺炎期間，人氣高漲的衛福部長陳時中，近期因健保醫材新制議題陷入難題，外界則傳言陳時中可能會選台北市長，陳本人則回應表示，自己的聲量已經下降了，但台北市議員鍾小平卻在節目表示，其實鐘小平非常想選台北市長，但台北市長柯文哲被問及此事卻避談。

2022台北市長選舉一向是政壇必爭之地，而近期陳時中頻頻被拱參選市長，包括前立委候選人吳怡農、民進黨副秘書長林飛帆、立委蘇巧慧等都透露出希望他參選的意願。

但陳時中本人昨(17日)回應，自己最近非常忙，光是開放邊境，守住安全防線要做的事情就已經非常多，況且，自己的聲量已經下降了，要大家不要想這些事情。

對於邊境管制議題，柯文哲今受訪表示，對於衛福部管制規定，他建議在比較安全的地方集中管制5天後，在第5天集中採檢，若沒問題的人就放出去，有疑慮的部分，居家檢疫要延長。但他坦言，不太贊成居家檢疫，應該要集中管制，原因在於，居家檢疫人數太多，容易造成民政局、衛生局系統崩潰，他舉例，台北市曾經在最高峰時同時居家檢疫1萬950人，系統差點搞垮。

柯文哲說，現在不確定中央每天要放多少人進來，若要放人進來，一定要跟地方政府講好，若採取集中管制，沒疑慮的放出來這沒問題，但若是居家檢疫散到社區，民政、衛生系統動員起來去監督，那中央就要講明白，每天放多少人進來，管制時間要多長，且中央跟地方一定要合作。

媒體也問及，「如何看待陳時中說自己人氣下滑，還要選雙北市長？」柯文哲對此則避談。

(中時電子報)