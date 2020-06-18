據大陸國家衛健委今（18日）最新通報，周三（17日）共新增24宗本土確診病例，其中北京佔21宗，河北2宗，天津1宗；另有4宗境外輸入病例，2宗來自上海，陝西和甘肅各有1宗。

據北京衛健委最新消息，當地周三新增的21宗本土確診病例中，海澱區1宗、豐台區14宗、大興區6宗。另有疑似病例3例、無症狀感染者3例。北京累計報告本地確診病例578宗，累計出院411宗，在院158宗，累計死亡9宗。尚在觀察的無症狀感染者15宗。

河北衛健委的通報指，當地周三新增的2宗本土確診病例中，患者均為雄安新區安新縣在北京新發地市場經營者。此外，河北新增3例無症狀感染者，其中2人為北京新發地市場經營者，1人為北京關聯確診病例的密切接觸者。

大陸總體疫情方面，周三無新增死亡病例，新增治癒出院病例15宗，解除醫學觀察的密切接觸者153人，重症病例增加2宗。本土現有確診病例265宗，累計治癒出院病例78394宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83293宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者754966人，尚在醫學觀察的密切接觸者5220人。

境外輸入方面，現有確診病例91宗，無現有疑似病例。累計確診病例1860宗，累計治癒出院病例1769宗，無死亡病例。無症狀感染者方面，周三新增無症狀感染者8宗，其中境外輸入2宗，當日無轉為確診病例。

(中時 )