2020年疫情給直播電商帶來爆發成長的機會與新風向。統計今年第1季全大陸電商直播超過400萬場，全年預計到達兆元級的市場規模，更凸顯急需行業相關規範的精細化管理。17日在杭州召開的「直播電商行業治理論壇」上，浙江省網商協會發佈《直播電子商務服務規範（徵求意見稿）》，這也是將成為大陸首個直播電商行業規範標準，預計將在7月公布。

據浙江新聞報導，該標準從直播電商生態圈和產業鏈視野出發，依據直播電商的不同參與角色，分別確立從主體資格、亮證亮照、商家和主播入駐審核、規則建立、直播監控、違規處置以及消費者權益保障等全流程的規範體系。

舉例來說，針對直播平台方面的要求，建議應建立健全與電子商務業務發展相匹配的資格規範、商品或者服務推廣內容規範與審查監控，加強對入駐直播的身份審核，完善消費保障與規範等制度，加強推廣內容生態治理。

而對入駐平台的商家，則建議依法履行電子商務經營者的義務與責任，亮證亮標經營，遵守法律規範和平台入駐規則、保障直播商品品質、規範宣傳行為，依法履行消費者保障義務。

針對整體行業則倡議各經營主體加強協同協作，提升基礎能力建設、聯合懲治嚴重違法違規商家和主播，共同營造良好的行業發展環境。

(旺報 )