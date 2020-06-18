曾任於立法院助理的李姓、林姓等3名男子，其中林男曾是前立委陳進丁的助理，陳進丁的女兒民進黨立委陳秀寳今受訪表示，父親從立委卸任已經10幾年，印象中應該有這個助理，但很多助理來來去去，該助理涉案時間點已經是父親卸任立委後的事情。

陳秀寳表示，林男擔任父親國會助理已經很久遠，跟林男不熟，因為他都在地方，林男則是在國會辦公室，沒有跟這個人接觸過，不清楚動向，也沒有太多的印象，更不清楚助理有跟誰往來。

陳秀寳說，父親卸任後都在地方，我們在地方專心服務選民跟建設，跟台北就比較沒有機會聯繫，況且，根據調查，林男涉案時間點，父親已經卸下立委職務。

針對前國會助理涉嫌捲入共諜案，民進黨立委許智傑表示，國家安全是最重要的原則任何破壞國家安全的人都要嚴辦，對於國民黨立委前助理涉入共諜案，他希望這只是少數個案，也希望檢調單位可以嚴加調查，確保台灣安全不會被境外勢力所侵犯。

(中時 )