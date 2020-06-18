韓國遭罷免卸下高雄市長職務，家人一直沒對外發言。他昨(17)晚在雲林過63歲生日，小內閣成員齊聚一堂，夫人李佳芬也陪同在座，現場氣氛溫馨歡樂。與韓家交好的藍委許淑華透露，罷免前韓家人很緊張，罷免過後雖感難過，但也相對感到一絲欣慰，如今塵埃落定，終於可以回歸正常人的生活。

韓國瑜兩年前陸續參與高雄市長、總統選舉，妻子李佳芬、女兒韓冰一直是背後主要的支持力量，在競選期間更走在幕前爭取選票，外界很想知道，她們對韓國瑜遭罷免的心情與態度。

中評社報導，與韓家熟稔的立委許淑華說，在罷免前後與韓家人都有保持聯絡，罷免前韓家人是緊張，罷免過後雖然感到難過，但也相對感到一絲欣慰。

許淑華笑稱，韓國瑜的家人反而有「鬆了口氣」的感覺，事實上，從韓當選高雄市長到參與大選甚至是遭到罷免，不只韓國瑜的精神緊繃，韓家人也受到很多紛擾，因為大家都是媒體緊盯的對象，如今塵埃落定，韓家人都感到欣慰「終於可以回歸正常人的生活」，也希望接下來可以好好享受家人團聚的時光。

(中時電子報)