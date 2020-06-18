被騙180萬元 澎恰恰親上火線說明真相

涉嫌詐騙藝人澎恰恰180萬元的2名男子，昨（17日）遭逮捕，漏夜複訊後今天交保。澎恰恰也親自出面回應，表示拍片都會用盡一切辦法把資金弄到位，當初開出180萬元支票也沒想太多。是否覺得對方很可惡，刻意騙他？澎恰恰認為，對方會騙自己應該也會騙別人。

澎恰恰去年因拍片需要資金，10月透過友人認識一名自稱姓陳的男子，陳男向澎恰恰佯稱可幫忙借貸1000萬元，但需先支付手續費及仲介費180萬元，澎恰恰信以為真，遂先開立了180萬元支票付款。警方昨天逮捕吳姓與李姓2名嫌犯到案，經檢察官漏夜複訊後，吳姓嫌犯及李姓嫌犯各以15萬及5萬元交保。

今早澎恰恰出面受訪，親自還原被騙真相。澎恰恰說，當時有個4000萬的案子，正在開始募款，對方知道這件事後，就表示有金主可以投資1000萬，但要先給180萬的介紹費或手續費，結果180萬支票過了之後，就聯絡不上對方。

澎恰恰表示，當時雙方沒有簽訂合約，就是「講信用」。而對方是另外一位友人介紹的，拍片時都會用盡一切辦法把資金弄到位，所以也沒有想太多，就想說把資金湊到再說。

至於會不會覺得那2人很可惡，針對他來詐騙？澎恰恰平靜表示：「他會騙我也會騙其他人吧」。

(中時電子報)