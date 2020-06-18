同安渡頭「音樂市集」活動現場交通管制圖。（金門縣府觀光處提供）

搭配百年難得一遇的日環食觀賞活動，金門縣民宿旅遊發展協會規畫「戰地轟天狗xUNPLOGx海堤音樂市集」20-21日（周六、周日）於同安渡頭登場，歡迎鄉親和遊客一起共度美好時光。

縣府觀光處表示，金門是全國最早、最美的日環食觀賞地點，「只有唯一沒有之一，錯過再等195年」。活動現場有熱鬧市集、街頭藝人表演，搭配唯美海景、夕陽，讓古渡頭籠罩浪漫氛圍。

6月21日金門日環食時間表，已精算出初虧（14時44分6秒）、食既（16時10分38秒）、食甚（16時11分1秒）、生光（16時11分27秒）、復圓（17時24分19秒）。

活動2天期間，警方將對周邊道路實施交通疏導，管制時段為6月20日下午13時至20時、6月21日下午13時至18時。同安渡頭四周路口管制車輛出入（不開放汽機車進入），車輛開放慈湖路單向停車。另轉彎處、路口禁止停放車輛及路邊嚴禁雙邊停車，以維活動順暢及人車安全。

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