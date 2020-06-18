財政部高雄國稅局表示，108年度綜合所得稅第一批退稅，將於今年6月30日退稅！申報時如有提供存款帳號者，稅款會在當天直接撥入指定帳戶，其餘將於同日寄出退稅憑單。

符合首批退稅資格者為6月1日前採用網路申報（含稅額試算服務線上登錄或電話語音回復），及同年5月11日前向戶籍所在地國稅局申報之人工、二維條碼退稅案件（含稅額試算服務紙本回復）。

(工商 )