都市更新逐漸進入開花結果期，今年新案可望大爆炸，專業市調機構估計，2020年新案可望挑戰史上新高量，案量挑戰1,500億元。
住展雜誌今（18）日公布最新統計，今年截至5月底為止，大台北都更（不含危老重建）推案量累計約870億元，案量已達去年全年都更案量的71％，顯示都更推案力道十分強勁。
住展雜誌研發長何世昌表示，房市持續復甦，都更推案力道更為強勁，加上去年年末部份都更案因總統大選而延推，使今年都更推案爆出大量，預估全年應該突破1,500億元。
住展雜誌調查，今年預計6月之後，將有士林「全陽豐會」、文山「遠雄晴川」大同「宏國大道城」、信義「信義The One」、新店「合環LAND MARK」等指標案釋出，今年全年都更案量料將突破1,500億元，寫下史上新高指日可待。
從近年大台北都更推案量觀察，顯示民間都更熱度依然暖呼呼。
(工商 )
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