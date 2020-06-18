華友聯（1436）去年每股盈餘2.45元，18日股東常會通過配發2.5元現金股息，華友聯董事長陸炤廷表示，今年預售完銷案「IN H」近12億元，可望交屋入帳，力拚全年營收20億元，2022年因有「i世界」等大案入帳，因此，營收高峰將會落在後年，金額粗估介於44億到45億元左右。

華友聯（1436）今年前5月，因可供入帳建案尚未完工，因此，累計營收約4.50億元，年減約22.36％，2019年全年營收約20.74億元，年減20.85％，每股盈餘2.45元，不過，18日股東常會通過配發2.5元現金股息。

華友聯董事長陸炤廷18日指出，由於總銷金額近12億元的「IN H」大樓，已經完銷，並取得使用執照，因此可望從6月到7月陸續交屋入帳，部份「森粼」新成屋，也是營收來源，雖然今年前5月營收落後，但2020年全年營收要全力拚20億元。

陸炤廷表示，原本可望在今年8月到10月也開始入帳的「EGO」，雖然預售餘屋只剩個位數，因營建業目前嚴重缺工，這個總銷約15億元的建案，恐怕要到2021年才能交屋入帳，同樣的，總銷約11.5億元的「秋紅谷」，雖已預售完銷，最快也要2021年第一季才能交屋入帳。

他說，根據華友聯的推案計劃，2022年將是入帳的高峰期，粗估將有44億到45億元左右，主要是總銷達36億元、銷售逾9成的「i世界」、以及迄今已售6成的「H Time」，都將在2022年完工交屋。

陸炤廷指出，目前土地庫存還有將近1.2萬坪，為了後續的營收來源，華友聯規劃今年9月先推出總銷約22億元的「大山466」大樓預售，並在今年底推出總銷約45億元的「果貿二期」。

他強調，南台灣房市仍以首購市場為主，因此未來推案仍將以2到3房的首購宅為主力，只有在高雄五塊厝的基地，規劃50坪到70坪的換屋宅，但無論首購或換屋，基於台灣人口老化的問題，未來推案，都將把樂齡住宅納入考量。

(工商 )