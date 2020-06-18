美商務部長羅斯：美國反對使用華為5G技術 11:222020/06/18 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國仍擔心間諜活動的可能性，反對在5G網路中使用中國電信設備商華為的技術。 羅斯日前證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。 羅斯在接受美國福斯新聞採訪時稱，新規定將有助於建立統一標準，調整實際上只是一個澄清，並不是幫助華為。 美國去年5月以國家安全擔憂為由，將華為列入實體清單。羅斯強調，這些擔憂仍然存在，尤其是在5G領域，並指間諜活動是非常現實的問題，仍然反對華為參與5G網路建設工作。 (工商 ) #統一 #華為 #羅斯 #反對 #美國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 華為缺口補上了 老大出手救台積電！ - 即時 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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