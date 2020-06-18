美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國仍擔心間諜活動的可能性，反對在5G網路中使用中國電信設備商華為的技術。

羅斯日前證實，同意修改對華為的限制措施，容許當地企業與華為商討制定5G標準。

羅斯在接受美國福斯新聞採訪時稱，新規定將有助於建立統一標準，調整實際上只是一個澄清，並不是幫助華為。

美國去年5月以國家安全擔憂為由，將華為列入實體清單。羅斯強調，這些擔憂仍然存在，尤其是在5G領域，並指間諜活動是非常現實的問題，仍然反對華為參與5G網路建設工作。

(工商 )