元太股東會登場，董事長李政昊首次主持股東會，各項議案順利通過，並且改選董事。對於下半年景氣，李政昊表示，疫情之後電子貨架標籤裝置率在提升，電子書閱讀器的需求也回升，下半年「審慎樂觀」看待。

而因應印刷式彩色電子紙需求強烈，產能滿載到9月，元太持續擴產，預計到今年底印刷式彩色電子紙產能將擴增10倍。此外，電子紙薄膜材料今年也持續擴產，產能將增加1～2倍。

元太營業報告書中指出，2019 年營收未如預期成長，元太仍積極提升營運效能、以及強化營運體質，營業毛利為60.4億元，毛利率以44.4％創下歷史高點，稅後淨利則達30.8億元，每股稅後盈餘為2.72元，連續7年獲利創新高。

回顧2019年整體事業發展，電子書閱讀器之營收與出貨量雖略微下滑，但電子書閱讀器轉向大尺寸螢幕、以及多疊構之高單價產品組合。而電子筆記本於智慧教育及數位學習市場的發展多有斬獲，因配合生態圈合作夥伴產品上市及終端市場之拓展時程，使得產品營收未能即時反映，因而未達成長目標。此外，在印刷式彩色電子紙技術開發趨成熟，預計電子紙筆記本產品將邁向彩色化，以滿足數位學習教育的市場需求。

在物聯網應用中，電子紙貨架標籤ESL於新零售市場穩健成長， 從歐美乃至中國大陸之大型連鎖超市逐步導入之外，電子貨架標籤所使用的電子紙出貨面積已達電子書閱讀器的電子紙出貨面積規模。電子數位看板業務，則積極參與智慧醫療、以及智慧城市應用市場，除持續深化生態圈夥伴之合作，以設計革新性新產品、醫院及交通應用之新產品，其效益亦逐漸發酵且各試點能見度持續高升。同時，先進彩色電子紙ACeP朝量產邁進，可使用於零售商店廣告看板、以及數位看板等應用。

2020年在業務推展部分，公司將持續發展電子書閱讀器、電子筆記本及物聯網等應用市場。電子書閱讀器除螢幕朝向較大尺寸及多疊構之高單價產品之外，亦期於終端產品導入手寫功能以擴大市場。電子筆記本除了既有產品之深化耕耘、積極推動客戶新產品上市外，亦期採用印刷式彩色電子紙於教育市場之應用，以拓展新成長動能。物聯網之電子紙貨架標籤業務穩定成長，市場動能依舊，智慧電子紙物流標籤的布局也將顯現成果;電子 數位看板於醫療照護及交通領域的布局將顯現成果，營收預計將逐步成長。

技術發展方面，除提供效能更佳之黑白電子紙產品外，亦整合產品及生產技術，讓軟 性電子紙產品之生產良率持續提升。同時，彩色電子紙產品將進入穩定的大量生產，亦為支持各應用別營運成長之技術重點。而電子書閱讀器及電子筆記本相關技術開發將著重於手寫功能之精進，零售及物流電子紙標籤將專注於省電及無源技術開發，建構產品發展基礎。

營運管理方面則將基於既有穩定基礎之上，除整合技術發展能量，以縮短產品開發週期、加速產品上市時程外，亦持續提升生產效能進行生產自動化。同時，強化運籌管理之 靈活度，以期讓產品開發至生產出貨之效率極大化，並成為營運之重要核心競爭力。

未來展望面臨大環境的不確定性的影響，元太將精實營運管理、精進電子紙於彩色、軟性、省電及無源技術的研發與製造，密切與客戶、供應鏈夥伴溝通，確保電子紙生產製造與出 貨順暢，穩固公司業務發展。同時，在智慧城市與物聯網的趨勢發展下，元太以先進彩色電子紙技術及印刷式彩色電子紙兩大彩色技術，運用電子紙具有的雙穩態及反射式特性，全力拓展彩色電子紙的智慧應用，開啟公司新成長動能，並助益推動永續、智慧無「紙」 境的未來。

(工商 )