櫃買中心表示，因國外疫情未見減緩之影響，櫃買中心規劃於6月30日與勤業眾信聯合會計師事務所採網路線上宣導方式，合辦「海外企業來臺上櫃宣導說明會」，櫃買中心將於本次宣導說明會針對海外企業申請上櫃相關規定及應注意事項詳予說明，協助海外企業及早了解來臺申請上櫃應注意事項及審查重點，以為因應與準備。

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