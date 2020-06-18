日前傳出政院19日將公布王美花接經濟部長，新北市長侯友宜18日上午致詞向到場的現任經濟次長王美花恭喜將榮升部長，媒體追問侯友宜，若王美花次長之後高升，地方政府有沒有更多對經濟部未來的期許？侯回應，盼經濟部改變基礎建設，例如：變電箱下地、電纜地下化。

侯友宜表示，地方對經濟部有很多的合作，像他最關心的是基礎建設，例如：變電箱移至人行道，不要讓步道受到阻礙，以及環境空間的電線、電纜地下化，還有很多的民生用電，希望經濟部能和地方配合，改變居家環境，經濟部和地方息息相關的，希望中央跟地方一起合作，大家並肩作戰。

新北市工務局表示，侯友宜上任後積極推動「加法、減法的城市美學」，城市建設先達「減法」去除少用的天橋、讓電纜線下地等，未來推動新的「加法」建設上才能更順暢，市府升格以來，已陸續改善近20所學校周邊人行道，拆除20餘座使用率低的陸橋。

(中時 )