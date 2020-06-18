39歲張小姐，今年年初在右側乳房再次摸到有1顆凸起腫塊，但正在懷孕期間，擔心在懷孕時期的變化及求診後續治療會影響胎兒，直到生產過後才就醫，所幸為罕見良性管狀腺瘤，醫師表示，許多女性在懷孕或哺乳期間摸到乳房有腫塊時，會猶豫是否要就醫，乳房超音波是屬於非侵入檢查，對於乳房腫瘤的鑑別很有幫助，唯有儘早就醫診斷，才能確保媽媽的健康。

書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，張小姐4年多前在右側乳房摸到有1顆凸起腫塊，其外觀完整，邊緣平滑，大小約1公分，當時以手術治療，化驗為良性上皮性囊腫。今年又在同側乳房發現腫塊，自覺比上次的大，初步檢查腫塊大小約有4公分，由於女性懷孕到生產期間乳房組織變化較大，安排超音波檢查，確認為接近5公分的腫瘤，且部分邊緣不平整，建議手術治療，術後化驗為管狀腺瘤（tubular adenoma）。

劉國威指出，管狀腺瘤為罕見的良性乳房腫瘤，約佔良性乳房腫瘤的0.13-1.7％，而良性乳房腫瘤中最多的是纖維性腺瘤，約佔80-90％。女性乳房在懷孕期間，由於荷爾蒙影響加上為了之後哺育的需求，乳房內組織會有所變化，有時由於乳腺阻塞也會出現硬塊，有腫塊不一定就是腫瘤，因此在診斷時除了觸診外，也會配合超音波檢查，辨別內部組織構造。

劉國威說，建議女性應該要定期乳房自我檢查，早期發現異樣的腫塊，可在月經過後一星期檢查，停經女性及孕婦則每月固定一天檢查。若發現為腫塊，確認為乳腺阻塞引起，可透過局部按摩熱敷、切開引流、局部手術等來排除腫塊，並配合抗生素治療。如果為腫瘤，腫瘤邊緣如果平滑且小於2公分，可暫時觀察密切追蹤；超過2公分或邊緣不平整的腫瘤，因惡性可能較高，會建議儘早手術切除並病理切片檢驗，以利早期治療。

(中時 )