6月亞洲戰爭態勢一觸及發，先有中印在邊境發生衝突，後有北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正射飛彈炸了兩韓聯合辦公室。對此，財經專家黃世聰表示，印度背後有美國，北韓背後有大陸，中美現在掐著個自的脖子，尋求平衡的狀態。

大陸與印度繼5月在邊境的肢體衝突後，6月15日晚又在邊界爭議區爆發流血衝突，雙方互有死傷。此時，金與正在痛批兩韓聯合辦公室沒用，將動用武力後，16日果然出手，將辦公室爆破拆除，亞洲局勢陷入緊張狀態。

對此，黃世聰在政論節目《關鍵時刻》上表示，美國國務卿蓬佩奧將于16日啟程前往夏威夷，並於17日與大陸最高外交政策官員楊潔篪舉行會晤，商討接下來的國際局勢要如何處理，這是因為亞洲近來發生非常多的事，特別在大陸周邊，中印邊界和南北韓邊界、以及南海台海和香港的問題，這些都是在大陸發生。

黃世聰接著表示，美國當然當箇中搧風點火非常嚴重，最重要就中印邊界，因為印度哪有膽和大陸叫板，當然是有美國在身後才敢大聲，而且印度急於要加入美國陣營裡面，所以印度必須尋求跟大陸一戰。

黃世聰強調，但是大陸也不是省油的燈，金與正發射飛彈炸掉兩韓聯絡辦公室，一定有老大哥大陸在背後撐腰的。金與正這個動作不僅是跟南韓叫板，也是在跟川普叫板。金與正敢做這件事，背後當然有大陸的支持。

黃世聰直言，大陸為何要做這件事？因為楊潔篪要去夏威夷見彭佩奧，南北韓問題是川普非常在意的問題，這樣美中都各自掐著脖子，雙方就可取得平衡的狀態。

(中時電子報)