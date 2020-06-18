中央流行疫情指揮中心宣布首波讓2000名境外生返台，不過陸生還不行，有人說應該分區，不要讓陸生都沒辦法回來。台北市長柯文哲18日建議中央採取集中檢疫，否則就要跟地方政府講好，才不會像先前差點搞垮民政、衛生系統。

柯文哲今出席興隆社會住宅I區新建工程開工典禮，被問及中央開方低風險11地境外生開放入境，但排除大陸，雖然北京最近有第二波疫情，但有人認為應該分區，不要讓陸生都沒辦法來台，柯表示，疫情控制分為邊境管制與內部控制，目前台灣內部控制不戴口罩，已經相當放鬆，但全世界每天仍有10萬個以上 新增案例，表示只要邊境管制放開，以目前內部管制這麼鬆的情況下，疫情勢隨時可能會爆發，邊境管制就要很明確處理。

柯文哲建議，入境以後，比較安全的地方，集中管制5天，第5天採檢沒問題就解除檢疫，有疑慮的地方，居家檢疫時間要延長。

不過，柯文哲也說，他不贊成居家檢疫應該要集中管制 ，居家檢疫如果人數太多，會造成民政、衛生系統崩潰，北市曾經同時居家檢疫最多達到1萬0950人，差點搞垮北市防疫系統。

柯文哲認為，現在不確定中央每天要放多少人進來，中央要放人進來，一定要跟地方政府講好，如果集中管制沒有問題，這樣地方壓力不用太大，如果散到社區，又要動員民政、衛生系統監督，那要講明白每天放進來多少，每個管制時間多少，中央、地方一定要合作，要明確講清楚計畫是什麼，這樣台北市政府才有辦法合作。

(中時 )