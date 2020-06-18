彰化縣是中小企業原鄉，工廠家數超過1萬7000家，今年工廠家數新增205家，商業登記部分新增1032家；起家伸港鄉的圓寶冷凍食品，是全台市佔率一半的隱形冠軍，再斥資15億元於秀水鄉建置新廠，18日上午舉辦新廠開工動土典禮。

這次新廠開工，嘉賓雲集，彰化縣長王惠美應邀與會，稱讚是彰化具備國際競爭優勢的傳統產業，祝福建置新廠後更上一層樓，也歡迎企業繼續在彰化縣投資設廠，縣府有從土地到建築、設廠一條龍的服務團隊，協助解決各項問題。

圓寶冷凍食品股份有限公司起家於伸港鄉，自1986年創立以來，以「福茂」為品牌深耕台灣34年，近年鎖定外銷市場，「香菇貢丸、芋頭貢丸」美味Q彈，獲得歐、美、日等高階市場青睞，可說是米其林星級美食。圓寶公司更於2007年以業績年成長100％，榮獲農委會外銷績優廠商表揚；賴勝煌副總經理更於2017年獲得經濟部全國優良商人獎殊榮。

圓寶是彰化具備國際競爭優勢的重要傳統產業，斥資15億元於秀水鄉建置新廠，土地面積達7000坪、第一期開發佔地面積5000坪、4樓總建築面積8500坪，含冷凍自動倉儲10000儲位乙棟，製造貢丸、魚丸等丸子類之智慧化食品科技廠，引進智慧化全自動生產線，擴大生產規模，新廠預計2022年8月底完工，目標取得食品業界鑽石級認證標章SQF(食品安全品質標準Safe Quality Food)與FSSC(食物安全管理系統Food Safety System Certification)，營運上線邁入全球食品市場行列之新里程。

彰縣府表示，彰化縣是中小企業原鄉，在地發跡的傳統產業，包括中信集團、和信集團、正新輪胎、寶成鞋業、頂新集團、帝寶車燈、美利達自行車，科技業有宏碁電腦創辦人施振榮、華碩電腦董事長施崇棠等。

經濟部推動的台灣三大方案，包括「台商回台專案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」等，截至2020年6月，已有53家企業申請審查通過投資彰化縣，總投資383.02億元，證明彰化逐漸成為台灣產業成長中心，產業投資的最佳地點。

(中時 )