美國與中國恐爆發第二波疫情的擔憂及兩韓緊張局勢升高，削弱了投資人對經濟復甦的期望，周四南韓KOSPI指數盤中跌0.53%，為2,129.80點。

最新數據顯示美國6個州的新冠肺炎新增確診病例創下新高，以及中國首都北京為了防止新一波群聚感染持續擴大，已經進入半封城狀態。

韓元目前微跌0.09%，報1,215.0兌一美元。

(時報資訊)