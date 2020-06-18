上櫃公司三圓建設(4416)今日召開股東會，順利在10點前結束，董事長個人介入大同經營權案，不過，董事長王光祥低調未接受採訪。三圓股東會通過配發現金股利1元，並通過承認去年營收8914萬元，EPS-3.26元。

三圓總經理王雅麟說，正義國宅都更案「Diamond Towers」可望在今年底進場銷售，預計將在明年4月完工，屆時將有機會對營運展開貢獻。「Diamond Towers」案共100戶，每坪售價將比照信義計劃區豪宅開價，市場預期，此案每坪售價將突破200萬元，三圓可分回全案38%的總銷金額。

三圓近年來僅有投資性不動產挹注租賃收入，由於沒有新建案的推出，使得業績連年虧損，去年再認列三圓(青島)損失，稅後虧損增至1.39億元，EPS-3.26元。對於青島投資案，總經理王雅麟說，已循法律途徑進行解決，未來將會全部處分，拿回資金後將把營運重心聚焦台灣。三圓帳上累計未分配盈餘仍高達2億多元，因此公司仍決定配發現金股利1元。

(時報資訊)