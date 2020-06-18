台中市1名陳姓攝影師，前年透過臉書結識嫩模小萍（化名），去年相約外拍後，再邀到1家汽車旅館拍大尺度照片，竟趁小萍換衣服時，偷偷在飲料中放入安眠藥，小萍拍到第3套服裝時，昏昏欲睡，陳男拿出手銬及眼罩等情趣用品，讓小萍戴上，再脫褲準備硬上，小萍嚇得推開陳男，打電話向表哥求救，全案曝光後，陳男被法官依藥劑強制性交未遂罪判刑3年6月。

陳男應訊時辯稱，他想拍攝小萍迷濛感覺的照片，便在飲料中加入助眠劑，後來因為小萍穿著暴露，讓他色心大起，想與對方嘿咻，當時小晴意識清晰，代表他添加的劑量非常少，僅構成乘機性交未遂罪。

1審法官認為，陳男聲稱下藥並無性侵說法，顯然是卸責之詞，且若想拍攝迷濛風格照片，不一定要下藥才能呈現，認定陳男罪證明確，遂依藥劑強制性交未遂罪判他3年6月徒刑，陳男不服上訴2審

台中高分院認為，陳男5年前涉犯強制性交罪獲判緩刑，現在又犯下此案，因而駁回陳男上訴。

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(中時電子報)