加拿大首位華語主播、資深媒體人王瀞文，這幾年轉換跑道，成了通告藝人，而她近日接受專訪，談到人生中的神祕遭遇，透露有2次瀕死經驗，一次是13歲罹患肺炎，一度被醫生說不死也會變白癡，第二次則是36歲重感冒臥病，她竟疑似靈魂出竅，先見黑衣人來抓交替，後有神明顯靈，告訴她13歲那年「已換命」。

有些事情真是「寧可信其有」，資深媒體人王瀞文接受《三立新聞網》專訪，自曝其實「曾經死過2次」，過程靈異玄妙，第一次是13歲時，感染了肺炎但延誤就醫，高燒不退，還被打了一個過期的葡萄糖，導致她昏迷不醒，醫生一度放棄，而王瀞文竟深刻記下這個畫面，懷疑當時靈魂出竅，之後她感覺自己從床上站起，身旁有3個黑衣人，1男2女，拉著她的床，而她大喊著不想走，接著就看見氧氣瓶被送進來，醫生們衝進來幫她急救。

這次大病王瀞文撿回一命，清醒後沒想太多，但個性驟變，變得不愛讀書。而到了36歲那年，她因重感冒臥床了一星期，全身沒力，某天夜裡，竟又見到熟悉的黑衣人，從她家氣窗走進來，讓她嚇得大喊「不要過來」，但仔細一看，黑衣人後面出現穿著白衣、發光的人，正是觀音菩薩的形象，菩薩開口：「我是來說一件事，妳十三歲的時候，我把你的命換掉了」，而下一秒，瞬間有個黑色的氣從她頭頂竄出，原本病得無力的她隔天竟然生龍活虎下床了。

王瀞文表示，這兩次瀕死所遭遇的離奇事件，她幾乎沒沒跟人說過，就怕被當神經病，然這是真真實實發生的事情，她印象至今仍深刻，尤其13歲那次，她完全沒透露過，如今唯一後悔，就是當時太激動，沒能把握跟菩薩交流的機會。

(中時電子報)