緯創（3231）18日舉行股東會，董事長林憲銘對今年營運釋出相對樂觀看法，雖新冠肺炎疫青影響其今年第一季有些折損，但第二季已逐漸回復正軌，預期全年仍可望有較去年持平或略好的成長表現。另在提前布局未來五到十年之下一波營運動能的新事業部分，也可望在下半年陸續端出新進度，同時在加速全球布局上，仍持續朝2021年擴增非中國產能達50％的目標前進。

林憲銘表示，去年度年初時因時值中美貿易戰，外界關注緯創在供應鏈及客戶需求的變化，內部對全年營運預估趨於審慎、不敢太過於樂觀，但在逐步將公司體質改善下，2019年仍交出比2018年增長的成果，也會將此回饋給股東。

副董事長暨總經理黃柏漙表示，去年雖是變化快速的一年，緯創仍維持良好表現，內部組織也在這一年進行調整，將分別針對核心事業、智慧裝置及AIoT相關等智慧產品，與在智慧醫療、教育和企業訓練教育等，區分為緯創科技、緯創智能及育成事業等三大事業體。

林憲銘並指出，今年初時本以為貿易戰將告一段落，沒想到老天爺大筆一揮、又來了個新冠肺炎疫情，不僅影響產業供應鏈、公司營運方式及市場活動、需求等，甚至可能影響未來十年的人類的生活方式，成為今年最大的挑戰議題。

受疫情影響，林憲銘直言，今年第一季因供應鏈停工、各國陸續封鎖，其幾乎損失了一個月的營收，所幸內部在過去持續進行數位轉型，加速集團決策速度，營運步伐也在第二季慢慢調回來、讓營運逐漸步上正軌。

展望今年景氣，林憲銘直言，疫情在第一季爆發時因能見度極低、因此看法很悲觀，原預估2月底可以逐步復工，但直到3月中旬後，所有廠區的復工率才達6成以上，尤緯創在全球布局廣泛仍不免被傷到，內部直到4月底、5月初前都是一周至少開一次全球會議以掌握情況、討論因應。

觀察疫情走勢，林憲銘認為目前偏向U型曲線，但還看不太清楚U型逐底的時間有多長，也因此客戶在對第三季及第四季的能見度不明下有些緊張。

不過也因這波疫情帶動的居家辦公、線上學習需求，讓緯創在第二季營運有優於預期的走勢，林憲銘預估這波需求效益在第三季還會延續一些，全年在伺服器、儲存設備及通訊產品需求帶動下，營運可望較去年度有持平以上的微幅成長表現。但同時他也指出，不希望疫情帶動的居家辦公等需求延續太久，因為這代表消費性需求將大幅衰退，仍將衝擊緯創在消費性電子產品如智慧裝置的營運。

在新事業部分，林憲銘也釋出佳音，在智慧醫療領域已投入的3~4家子公司都有不錯的進度，預計最快在1～2個月就可望有可以放量出貨的好消息，另在汽車電子布局方面，緯創投入電動車、自駕車領域也從硬體跨到軟體布局，預計下半年就會有幾個專案。但林憲銘也強調，新事業將放眼在未來5到10年的布局，在短期內對整體營運的貢獻度仍很小。

(工商 )