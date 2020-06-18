朱立倫喊話「國民黨不能變茶黨」 侯友宜：積極的態度我都非常感動 11:342020/06/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫喊話「國民黨不能變茶黨」 侯：積極的態度我都非常感動（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨改革委員會大會近日將登場，國民黨前主席朱立倫17日於臉書喊話，「台灣要更好，國民黨不能變茶黨」；對此，新北市長侯友宜18日在林口回應，「每一個黨員只要有好的想法、積極做事的態度，我都非常的感動，也非常的謝謝大家團結在一起，好好的為人民、國家、社會盡一份心力」。 面對國民黨將準備推動黨內的改革，有無建議要給黨內？侯友宜簡短回應，「只要所有的改革方向對人民有利、對國家社會能夠帶來貢獻，我都會好好的支持」。 (中時 ) #國民黨 #改革 #人民 #侯友宜 #黨內 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜下一步？許淑華驚爆「最新計畫」！ - 政治 高雄人爆議長許崑源曾幫陳菊這件事 黃暐瀚吃驚 - 政治 「罷免陳致中」6連署點曝光！朱挺玗爆：還在增加 - 政治 韓粉發動罷免5人誰CP值最高？居然是「他」 - 政治 震撼彈！韓國瑜親信曹桓榮 將領表角逐市長補選 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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