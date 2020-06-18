國民黨改革委員會大會近日將登場，國民黨前主席朱立倫17日於臉書喊話，「台灣要更好，國民黨不能變茶黨」；對此，新北市長侯友宜18日在林口回應，「每一個黨員只要有好的想法、積極做事的態度，我都非常的感動，也非常的謝謝大家團結在一起，好好的為人民、國家、社會盡一份心力」。

面對國民黨將準備推動黨內的改革，有無建議要給黨內？侯友宜簡短回應，「只要所有的改革方向對人民有利、對國家社會能夠帶來貢獻，我都會好好的支持」。

(中時 )