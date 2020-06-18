國民黨上午開記者會，質疑文化總統祕書長林錦昌、副祕書長李厚慶當門神。（黃福其攝）

國民黨上午開記者會，直指「幫推」、「投石」兩間公司幕後主導疑為中華文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶兩位綠營文宣要角，四年來標到政府標案高達八千多萬，疑涉自肥，另質疑扁政府的總統府參議梁學渡也是該群體其中一員。國民黨強調，文化總會會長是總統蔡英文，林錦昌、李厚慶是蔡英文子弟兵，蔡總統難道不知情？應出來說清楚。

文傳會主委王育敏指出，幫推、投石兩家公司近幾年標到許多總統府案子，包括今年度2件標案，「第15任總統及副總統就職相關活動主視覺設計委託專業服務案」，及「第15任總統既副總統就職典禮伴手禮」，二案決標金額共計136萬，蔡總統身為中華文化總會會長，是否知道下屬開公司在府內拿標案？必須對外清楚說明。

她強調，蔡總統執政四年間，幫推、投石就拿下政府標案8千多萬，單是108年下半年至109年上半年就拿下三千多萬公家預算，標案涵蓋總統府、勞動部、外交部、衛福部等中央單位及台北市、桃園市等地方政府，中央與地方通吃，可謂神通廣大。若連帶計算九合一選舉中的蘇貞昌、林佳龍、林智堅等政治人物文宣案，合計近億元。光是一場選舉單件文宣案就可進帳超過1千萬元，其餘尚未挖出的文宣案恐怕遠超過此一數目。

王育敏也質疑，媒體報導的利益關係錯綜複雜，層層都指向蔡英文領導之下的分贓體系。不論是李厚慶的民進黨文宣部背景，或林錦昌曾為陳水扁、蔡英文文膽的身分，若是這兩人當公司門神，自然能在短期間創下高達七成公家標案得標率，再次證明只要顏色正確，就能飛黃騰達發大財！

她強調，媒體報導的情節完整詳細，除了有關係圖指證，更指林、李曾在相關標案場合現身；國民黨請林錦昌、李厚慶公開說明，跟這兩家公司的關係為何？在相關標案中是什麼角色？有沒有幫助這兩家公司爭取標案？更重要的是，這兩家公司的獲利有沒有進入他們的口袋？身為被指涉的當事人，不能只輕描淡寫的否認，不敢針對疑點逐一清楚說明，就代表心虛。

台北市議員李明賢也質疑，雖然林錦昌、李厚慶沒有在幫推、投石掛名任何職務，但據媒體報導，大家都知道這2家公司就是他們弄的，雖然林、李沒掛職務，文化總會與「幫推」、「投石」可能就是「一套人馬、三塊招牌」，這已是政壇公開秘密，而且從台灣頭標到台灣尾，在各縣市包山包海、包透透。

李明賢指出，2家公司涉及台北市政府的6個標案共1361萬元，他要求市長柯文哲明天要把這些標案說清楚，而且李厚慶還曾經是北市府標案的評審委員，「自己的標案自己審」，且2家公司向北市府投標的送審資料，服務建議書提及過去「實績」包括文化總會的案子，難道文化總會也可以被當成「實績」？

文傳會副主委黃子哲質疑林錦昌、李厚慶等人都是台灣在地希望協會理事，協會常務監事梁學渡，也是集智館文化有限公司負責人，過去是扁政府總統府諮議、民進黨文宣大將，2016年至今連年拿到總統府標案，令人非常質疑該協會就是用外面的團體，共同分贓利益，附隨組織偷吃不須擦嘴，而且2020台北燈節得標廠商就是集智館，評審第一位就是李厚慶，完全瓜田李下沒利益迴避。

黃子哲說，其實包括高雄的尹立也是相同模式，透過外圍吃政府標案，難道公帑都可以任綠營這樣黑白舞？

(中時 )