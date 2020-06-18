北京疫情捲土重來，儘管當地企業與商家大多已有防備，但仍人心惶惶，而疫情的反復不僅影響著餐飲業的生意，也影響著食品流通環節。海盜蝦飯創始人劉慶剛嘆，近期營業額本來恢復得差不多了，疫情一反彈，一下子又掉下來了。

北京市16日將重大突發公共衛生事件應急響應級別提升到二級，提出非必要不聚餐等措施；此外，北京近日新確診病例均與批發市場有關。

對於疫情捲土重來，劉慶剛表示，最艱難的時期已經度過了，前3個月資金壓力特別大，自己和合夥人抵押房子申請貸款，4月逐漸持平，5月好轉一些，如果要像1、2月那時候的資金虧損的話，壓力非常大，只要不要繼續虧損就有希望。

劉慶剛說，疫情期間沒有裁員，但現金流的壓力下，面對一個月租金人民幣幾十萬元，客流量又低的門市，最後也選擇關店，「因為我們都是一些小店，賺錢很難，但是虧起來很快；疫情期間，總部人員是降薪50％，但是一線員工的工資沒有動。」

目前，劉慶剛認為，最重要的還是疫情能逐步控制住，同時也希望政府能加大對中小企業的扶持，「如果銀行能給低息甚至無息貸款是最好的，但落實到執行層面上，還有一些難度。」

面對第二次衝擊，劉慶剛說，已經不像先前那樣不知所措，上周六開始啟動應急預備方案，周日開始大家完全恢復疫情期間的工作狀態，劉慶剛認為，此次還不至於對品牌生存造成致命打擊。

一家海盜蝦飯店長表示，從上周末北京疫情反彈開始，本來已經恢復熱鬧的商場一下又冷清了，伴隨著客流量下降的還有店裡的營業額，「一天比一天少，可能疫情出現反彈後大家又不想吃外面的東西了，這種心態很正常。」

劉慶剛則說，如今的工作重心都放在外賣，平日最忙的時候是每天10點半至下午1點半，量多時有超200份外賣訂單，店裡5名員工全部上陣來負責外賣分裝、打包等流程。

(旺報 )